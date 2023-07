ufficiale Matheus Martins non arriverà ora a Udine, un altro anno di prestito a Londra

Un altro anno al Watford per Matheus Martins. L'attaccante classe 2003, acquistato a gennaio e lasciato in prestito a Londra per sei mesi dall'Udinese, non farà rientro in Friuli come previsto ma rimarrà un'altra stagione in prestito al club "gemello" dei Pozzo che gioca il Championship, secondo livello del campionato inglese di calcio.