ufficiale Salernitana, Mikael si trasferisce all'Internacional in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Adesso è ufficiale, l'attaccante Mikael lascia la Salernitana per trasferirsi in prestito all'Internacional. Ecco il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’S.C. Internacional per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’99 Mikael Filipe Viana de Sousa".