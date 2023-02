ufficiale Salernitana, secondo esonero per Nicola. Arriva Paulo Sousa al suo posto

vedi letture

La Salernitana annuncia il secondo esonero stagionale di Davide Nicola e stavolta non sembrano esserci margini per un ripensamento. Questo il comunicato del club campano sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".

Contestualmente il club ha annunciato l'arrivo di Paulo Sousa come successore di Nicola. Sarà lui il tecnico dei campani in questo finale di stagione: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".