ufficiale Salernitana, Tomasz Kupisz al Pordenone a titolo definitivo

Con un comunicato, la Salernitana ha reso nota una operazione in uscita. Ecco il comunicato integrale:

"L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Pordenone Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe '90 Tomasz Kupisz. Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e l'impegno profuso la Società augura al calciatore le migliori fortune professionali".