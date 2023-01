Adesso è ufficiale: Hamed Junior Traore è un giocatore del Bournemouth. Ad annunciarlo è stato il Sassuolo con il seguente comunicato: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato:

- TRAORÈ Hamed (classe ’00, centrocampista): ceduto a titolo di prestito con obbligo di riscatto all’AFC Bournemouth".

4️⃣ bellissimi anni insieme, tra gol ⚽️ assist ☄️e magie 💫

Grazie di tutto…

All the best and good luck! 🇬🇧

Ufficiale la cessione di Hamed #Traorè al Bournemouth 🤝 il comunicato ufficiale è online su

