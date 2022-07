ufficiale Spezia, risoluzione consensuale per il centrocampista Leo Sena

Si chiude l'avventura in Serie A per Leo Sena, che ha lasciato lo Spezia tramite una risoluzione consensuale: "Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe '95, Leo Sena, al club di via Melara. A Leo Sena i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".