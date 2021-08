ufficiale Thomas Henry è del Venezia. L'attaccante francese arriva a titolo definitivo dal Leuven

Il Venezia comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Oud-Heverlee Leuven il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 1994 Thomas Henry. Ecco la nota del club lagunare. "L'attaccante francese, che in carriera ha disputato 174 partite totalizzando 67 gol e 15 assist, ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30.06.2024. Henry, dopo aver vestito in carriera le maglie di AS Beauvais Oise, Fréjus-Saint-Raphaël FC, FC Nantes, FC Chambly e Union Tubize-Braine, nel corso della stagione 2018/19 passa ai belgi dell' Oud-Heverlee Leuven, con cui totalizza 45 gol e 12 assist in 79 partite. Nella corrente stagione sportiva, prima di passare al Venezia FC, Henry ha realizzato 3 gol in 4 partite nella Jupiler Pro League. Benvenuto Thomas".