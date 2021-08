ufficiale Udinese, Perez arriva in prestito fino al 2022 con opzione per un altro anno

L'Udinese ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo in prestito dall'Atletico Madrid del difensore Nehuen Perez: "Il difensore argentino arriva in prestito dall’Atletico Madrid fino al 30 giugno 2022 con opzione per l’estensione per un’ulteriore stagione. Il giocatore indosserà la maglia numero 2".