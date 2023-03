ufficiale Udinese, Success ha rinnovato fino al 2025: c'è l'opzione per un'altra stagione

Rinnovo importante in casa Udinese, con Isaac Success che ha prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2025, con opzione per la stagione successiva. Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Isaac Success fino al 30 giugno 2025. Il nuovo accordo prevede anche un’opzione per il prolungamento di un ulteriore anno fino al 30 giugno 2026. L’attaccante nigeriano continuerà, così, per almeno altre due stagioni, ad essere un cardine della squadra con ben 6 assist in campionato".