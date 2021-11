ufficiale Venezia, l'estremo difensore Lezzerini si lega al club fino al 2024

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia rende noto il rinnovo contrattuale di Luca Lezzerini, che allunga dunque il proprio legame con la Laguna fino al giugno 2024: "Il Venezia FC comunica che è stato prolungato il contratto di Luca Lezzerini, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2024. Il portiere classe 1995, approdato in laguna nella stagione 2018/19, finora ha disputato 64 partite con la maglia del Venezia FC totalizzando 24 clean sheet ed è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie A. In carriera, inoltre, Lezzerini ha totalizzato 23 presenze totali con la maglia delle giovanili della nazionale azzurra".