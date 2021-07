ufficiale Venezia, risoluzione consensuale con Pomini. Il comunicato del club

Le strade di Alberto Pomini e del Venezia si separano. Attraverso un comunicato ufficiale il club neopromosso ha infatti annunciato la risoluzione consensuale con il portiere: "Venezia FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore Alberto Pomini. In arancioneroverde da luglio 2019, il portiere classe 1981 ha collezionato 18 presenze, scendendo in campo 12 volte in campionato nel corso della stagione 2020/21. Ad Alberto i migliori auguri da parte della società per un futuro ricco di soddisfazioni personali".