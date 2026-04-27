Un altro gol nel recupero, Lazio-Udinese ora è 3-3: Maldini trova la zampata del pari
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Non finisce più la partita all'Olimpico. Arriva un altro gol in pieno recupero, stavolta con la zampata vincente di Daniel Maldini che fissa il risultato tra Lazio e Udinese sul 3-3. Dopo un palo di Romagnoli, la sfera finisce all'ex Atalanta, che in spaccata infila il pallone in fondo al sacco.
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