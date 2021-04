Un miliardo e 858 dal City, uno e 315 per il PSG. Gli acquisti degli ultimi dieci anni sforano i 3

Una finale di Champions League, molti passaggi del turno, zero titoli nelle coppe europee. Manchester City e Paris Saint Germain, negli ultimi anni, hanno speso circa 3 miliardi di euro per arrivare a questa semifinale, dove una sola delle due potrà raggiungere l'atto finale di Istanbul. Ma dopo la Superlega e la possibilità che il calcio diventasse ancora più elitario di quanto è ancora adesso, è incredibile pensare a quanto hanno sperperato le due società più costose del mondo. Nell'ultima stagione Ruben Dias, Aké, Ferran Torres e i loro fratelli sono costati 177,8 milioni di euro al City. Cifre pazzesche ma che non sono la punta dell'iceberg, perché nel 2017-18 sono stati ben 317,5 i milioni spesi per Laporte, Mendy, Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo e Douglas Luiz. Neanche uno mai finito nella short list per il Pallone d'Oro.

Situazione un po' diversa per il Paris Saint Germain che ha preso Mbappé e Neymar per cifre pazzesche, ma che hanno avuto la possibilità di prendere fuoriclasse assoluti per cifre inferiori. Circa 180 per Mbappé, 222 per Neymar. A parte queste due annate, dove i giocatori sono costati molto, l'estate di svolta è stata quella del 2011, quando arrivano Thiago Silva e Ibrahimovic dal Milan. Era un altro calcio, con Lavezzi, Rabiot e Beckham che arrivano a vario titolo nel PSG, ma anche Verratti e Lucas Moura. Oppure van der Wiel. Forse il problema della Superlega, pandemia a parte, non è quella di avere ancora più risorse. Ma spendere di meno.

Manchester City: 1.858 milioni di euro

2020-21 – 177,8 milioni – Ruben Dias, Nathan Aké, Ferran Torres

2019-20 – 159,5 milioni – Joao Cancelo, Rodri, Angelino, Pedro Porro

2018-19 – 78,6 milioni – Mahrez

2017-18 – 317,5 milioni – Laporte, Mendy, Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo, Douglas Luiz

2016-17 – 215 milioni – Stones, Sané, Gabriel Jesus, Gundogan, Claudio Bravo, Nolito, Marlos Moreno

2015-16 – 208,2 milioni – De Bruyne, Sterling, Otamendi, Delph, Roberts, Unal

2014-15 – 102,8 milioni – Mangala, Bony, Fernando, Caballero

2013-14 – 115,5 milioni – Fernandinho, Jovetic, Negredo, Navas, Demichelis

2012-13 – 62 milioni – Javi Garcia, Nastasic, Rodwell, Sinclair

2011-12 – 91 milioni – Aguero, Nasri, Savic, Clichy

2010-11 – 183,6 milioni – Dzeko, Touré, Balotelli, Silva, Kolarov, Milner, Boateng

2009-10 – 147 milioni – Adebayor, Tevez, Lescott, Santa Cruz, Touré, Barry, Johnson

Paris Saint Germain 1.315 milioni di euro

2020-21 – 61 milioni – Icardi, Sergio Rico, Danilo

2019-20 – 95 milioni – Diallo, Gueye, Sarabia, Navas

2018-19 – 227 milioni – Mbappé, Paredes, Kehrer, Bernat, Buffon

2017-18 – 238 milioni – Neymar, Berchiche

2016-17 – 134,5 milioni – Draxler, Guedes, Krychowiak, Jesé, Lo Celso, Meunier

2015-16 – 116,1 milioni – Di Maria, Kurzawa, Aurier, Trapp, Stambouli

2014-15 – 49,5 milioni – David Luiz

2013-14 – 135,9 milioni – Cavani, Marquinhos, Cabaye, Digne

2012-13 – 151 milioni – Thiago Silva, Lucas Moura, Lavezzi, Ibrahimovic, Verratti, van der Wiel, Beckham, Rabiot

2011-12 – 107,1 milioni – Pastore, Thiago Motta, Gameiro, Matuidi, Menez, Sissoko, Alex