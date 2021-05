Un pareggio che rompe un tabù: da 22 anni il Cagliari non faceva punti a San Siro col Milan

Un pareggio che complica le cose al Milan, ma scrive un pezzetto di storia per il Cagliari. Era dal 17 ottobre 1999, infatti, che il club sardo usciva indenne da San Siro contro i rossoneri in Serie A. In quell’occasione arrivò un pareggio per 2-2, mentre nelle successive 15 sfide il Milan aveva sempre battuto il Cagliari a Milano. 22 anni dopo, un tabù è rotto.