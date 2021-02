Un passaporto per il Paradiso: così Luis Suarez sta facendo volare altissimo Simeone

Sedici gol in diciassette partite nella Liga, gli ultimi due al Celta Vigo, ancora fermo al palo in Europa ma uno score da Pichichi assoluto. Luis Suarez è per distacco il miglior giocatore del campionato spagnolo attualmente in corso e i numeri stanno facendo letteralmente volare l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Un colpo improvviso, sognato e maturato dopo mille peripezie. Ma che sta dando ragione ai Colchoneros e facendo disperare il Barcellona. E da una parte forse anche rimpiangere il mancato colpo alla Juventus, che però mai ha avuto la possibilità di piazzarlo vista l'indisponibilità di posti da extracomunitari (con tanto di scandalo sul passaporto e sull'esame a Perugia annesso e connesso).

Un passaporto per il Paradiso L'Atletico domina la Liga come forse mai aveva fatto prima. Con Joao Felix, Suarez si trova che è una meraviglia. Non ha più l'amico fraterno Lionel Messi, che ha subito tantissimo l'addio del Pistolero e per il quale era pronto a lasciare pure lui la Catalogna. Non è bastato neanche l'avvocato calcistico più forte del mondo per convincere il Barça a non farlo partire e i risultati stanno dando un verdetto chiaro e cristallino. E' uno dei più grandi rimpianti del calciomercato moderno, a livello mondiale.