Un rigore a testa, a segno i giocatori più attesi. Poi Cuadrado nel finale: Juve-Inter 2-1 al 45'

E' finito 2-1 il primo tempo di Juventus-Inter, derby d'Italia valido per la penultima giornata della Serie A 2020/21. A decidere la frazione sono stati due calci di rigore, due penalty che Calvarese ha concesso solo dopo esser stato richiamato dinanzi al monitor dal VAR Irrati. E il gol di Cuadrado, che nell'ultimo minuto di recupero con un tiro dal limite dell'area ha battuto Handanovic grazie anche a una deviazione di Eriksen.

Al 24esimo, Cristiano Ronaldo s'è lasciato ipnotizzare da Handanovic ma poi ha spedito il pallone in rete sulla successiva ribattuta. Al 35esimo, Lukaku ha spiazzato Szczesny riequilibrando i conti in una frazione che ha visto, in generale, i padroni di casa più pericolosi.

Prima dei due gol, infatti, le occasioni più pericolose sono state prodotte dai padroni di casa. All'undicesimo Kulusevski, schierato a sorpresa dal primo minuto al fianco di Ronaldo, ha calciato a botta sicura e provvidenziale è stata l'opposizione di Skriniar sulla linea di porta. Poi Chiesa, pochi secondi dopo, ha calciato col destro da ottima posizione senza però trovare lo specchio della porta.

E anche dopo la rete del pari la Juventus, nei minuti finali, s'è rigettata in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. Trovando il gol del nuovo sorpasso nell'ultimo minuto di recupero: al 45esimo è 2-1.

