"Una prestazione difficile da spiegare". Rivedi Sarri dopo il pesante ko della Lazio

"Difficile da spiegare il cambiamento da Firenze a questa gara di San Siro. La squadra sembrava in un buon momento fisico e mentale, e di entusiasmo. È veramente difficile da spiegare". Parole di Maurizio Sarri, che ieri dopo il ko per 4-0 contro il Milan in Coppa Italia ha analizzato così la gara. "Siamo caduti nei vecchi difetti, non voglio parlare degli errori. Ci siamo presentati alla partita scarichi, anche fisicamente. Gli avversari avevano più benzina di noi in ogni zona del campo. La partita mi ha lasciato davvero perplesso. Non c'è da fare un dramma, tra 65 ore rigiocheremo. Dobbiamo solo analizzare tutto bene".

Rivedi il video con le parole di Sarri!