Una settimana da Grifoni: Inter, derby e Roma sulla strada del Genoa di Ballardini

Partiamo dalla fine. Dal siluro di Milan Badelj che ha trafitto Silvestri al minuto 94 di un match molto insidioso contro il Verona di Ivan Juric. Un punto che serve a tenere a debita distanza il Cagliari terzultimo e soprattutto fa proseguire la striscia positiva di risultati. Un Genoa tutto cuore quello andato in scena sabato scorso, capace di raggiungere il risultato proprio sulla sirena contro un avversario che sta ben figurando in campionato. Se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che i rossoblu erano in inferiorità numerica, ecco che il quadro assume i contorni ancora più definiti.

Sette risultati utili di fila - Quello del "Ferraris" è infatti il settimo risultato utile consecutivo. Un cammino quasi netto per la squadra del tecnico ravennate che dal suo ritorno sulla panchina del club più antico d’Italia ha dato la sterzata giusta. La squadra ha trovato la sua fisionomia, concede poco e riesce a tenere in scacco anche avversari di caratura superiore come per esempio il Napoli. L'unica squadra finora ad aver portato a casa l'intera posta in palio in campionato è il Sassuolo di De Zerbi, vittorioso al Mapei Stadium per 2-1. Per il resto sono arrivate cinque vittorie e quattro pareggi con il Vecchio Balordo che è salito all’undicesimo posto con 26 punti.

Ciclo di ferro - Ora però Criscito e compagni sono attesi da una settimana di ferro. Un ciclo di partite ravvicinate e contro avversari tosti. Si parte domenica pomeriggio da San Siro contro la capolista Inter, fresca vincitrice del derby e salita a +4 sul Milan secondo in classifica. Mercoledì sera ci sarà la stracittadina contro la Sampdoria, gara mai scontata e che sfugge ad ogni pronostico, per poi chiudere i sette giorni di impegni con la trasferta all’Olimpico di Roma contro i giallorossi di Fonseca. Un trittico di impegni insidiosi che il Genoa dovrà disputare con lo spirito giusto. Uno spirito da Grifoni.