Under 21, Nicolato: "Percosa una strada ricca di soddisfazioni, ma vogliamo migliorarci"

vedi letture

In attesa della fase finale dell'Europeo, che inizierà lunedì 31 maggio con la sfida al Portogallo, Paolo Nicolato si gode il rinnovo di contratto, segnale che la FIGC lo vede come l'interprete ideale per continuar il percorso intrapreso con un gruppo di ragazzi che ha visto crescere con le Nazionali Under 18, 19 e 20: “Ringrazio il presidente Gravina – le parole del tecnico al sito della federazione – e tutte le persone con le quali ho lavorato in questi anni per la stima, professionale e umana, che mi hanno dimostrato. Abbiamo percorso una strada fin qui ricca di soddisfazioni, nel segno della valorizzazione dei nostri calciatori e dell’intero sistema. Migliorarsi continuamente è il nostro obiettivo, attraverso impegno, passione e competenza. E sono certo che insieme sapremo raggiungerlo”.