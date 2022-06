Urgenza Inter: cedere Sanchez e risparmiare (parte del)l'ingaggio. Il cileno sogna il Barcellona

L'Inter dovrà presto sfoltire l'attacco e l'urgenza, secondo il Corriere dello Sport, è chiudere il rapporto con Alexis Sanchez per evitare di pagargli per un altro anno uno stipendio da 7 milioni di euro. L'opzione Siviglia però è tramontata e in Cile assicurano le il sogno del Nino Maravilla sarebbe quella di tornare al Barcellona non appena il club avrà risolto i suoi problemi economici. Il club nerazzurro cerca una squadra per l'ex Udinese, ma probabilmente dovrà intervenire pagando la differenza dello stipendio.