Vagnati: "Incredibile che non ci abbiano dato quel rigore. Guida non è stato richiamato dal VAR"

Abbiamo e avremo sempre grande rispetto per gli arbitri. Non dare un rigore del genere è un errore. Anzi sono due. Il primo perché l’arbitro non lo da nonostante sia solare e poi il secondo è del VAR che non lo vede. Sinceramente non mi capacito di cosa sia successo. Nel secondo tempo sono andato da Guida e mi ha detto che se non è stato richiamato dal VAR vuol dire che era stata presa la scelta giusta” questo il pensiero del ds del Torino Davide Vagnati ai microfono di DAZN sul rigore non assegnato per il fallo di Ranocchia su Belotti nel primo tempo del match contro l’Inter.