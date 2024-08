TMW Valentin Carboni all'OM, ci siamo: argentino in sede Inter, nel pomeriggio in Francia

vedi letture

Valentin Carboni è pronto a dare il via alla sua nuova avventura all'Olympique Marsiglia, con l'Inter che già da diversi giorni ha trovato tutti gli accordi del caso con la società francese per il futuro dell'argentino. Il talento ex Monza, secondo quanto raccolto da TMW, è arrivato pochi minuti fa all'interno della sede di Viale della Liberazione dove rinnoverà il proprio contratto prima di partire per la Francia nel pomeriggio.

Le cifre e i dettagli

Accompagnato dal suo agente Giuseppe Riso, Carboni rinnoverà come detto il proprio accordo coi nerazzurri fino al 2029, con innalzamento dell'ingaggio a oltre 1 milione a stagione, per poi prendere la via di Marsiglia. L'operazione fra le due società si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 36 milioni di euro.

L'Inter manterrà comunque il controllo su di lui

"Stiamo parlando con il Marsiglia e concluderemo a titolo temporaneo mantenendo sempre il controllo sul giocatore", aveva ammesso nei giorni scorsi il presidente Beppe Marotta. L'operazione con l'OM è abbastanza complessa e prevede l'opzione di controriscatto tramite il pagamento da parte dell'Inter di una cifra fra i 3 ed i 4 milioni di euro ai francesi, arrivando così a circa 40 milioni di valutazione. Un modo, appunto, per mantenere il controllo sul cartellino del talento argentino.