Valzer degli allenatori: sei i tecnici che hanno già salutato dopo l'ultima gara di Serie A

Sarà la settimana degli allenatori. Tanti cambi in panchina questa estate, con questa che sarà la settimana decisiva per tanti. Da Semplici a Juric, da Gotti a Simone Inzaghi, in tanti ad oggi sono più fuori che dentro.

incontri già fissati questa settimana per delineare il loro futuro e quello di tanti altri tecnici, Pirlo e Conte compresi. Ma intanto, dopo l'ultima giornata, sono sei gli allenatori che hanno già salutato e al 100% non alleneranno più nel club guidato quest'anno. L'avevano già fatto Roberto De Zerbi al Sassuolo Giuseppe Iachini alla Fiorentina e Paulo Fonseca alla Roma, col club giallorosso che ha già annunciato anche il sostituto: José Mourinho. E l'ha fatto prima dell'ultimo match della stagione anche Claudio Ranieri, che non guiderà la Sampdoria il prossimo anno.

Dopo l'ultima gara, Filippo Inzaghi ha ufficializzato che non sarà lui a guidare il Benevento in Serie B. Il tecnico dei sanniti è andato via sbattendo la porta, dichiarando di essersi sentito poco tutelato dal giro di boa in poi. Chi invece non ha potuto annunciare il suo addio in prima persona è stato Gennaro Gattuso: dopo l'1-1 contro l'Hellas Verona che ha sancito l'esclusione del Napoli dalla prossima Champions League, è stato il presidente De Laurentiis a rendere noto il suo addio con un tweet: "Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada".