Vanoli annuncia: "Stabilirò una gerarchia tra Pellegrino e Beto ma potrebbero pure coesistere"

Intervenuto in conferenza stampa a due gironi dalla sfida di campionato tra la Fiorentina e il Como, il tecnico dei viola Paolo Vanoli ha parlato, tra l'altro, anche delle gerarchie in attacco che vedono coinvolti Pellegrino e Beto: "Avendo una partita a settimana questa gerarchia si andrà a delineare pian piano. Sono due giocatori che comunque mi garantiscono due situazioni diverse e che sicuramente devono migliorare nell'attacco alla porta, che ci devono aiutare un po' di più, ma che sono importanti per questa squadra e che all'occorrenza potranno giocare anche insieme all'interno di una partita".

Mancano dei leader nella squadra a parte De Gea?

"A volte in una squadra non c'è un leader e lo dobbiamo diventare tutti insieme. Questo è un processo ancor più lungo. Ho visto l'intervista a Fagioli, quando lui dice 'adesso devo prendermi più responsabilità', ma secondo me ha sbagliato a capire cosa siano queste responsabilità. io a lui non chiedo di salvare questa squadra ma di giocare ancor più semplice. All'interno di questa squadra nessuno ti fa vincere le partite da solo, ma è il gruppo il leader quando non ne hai uno. Poi giocatori come De Gea e Pongracic - l'unico della Fiorentina ad aver fatto un Mondiale - possono aiutarci".

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