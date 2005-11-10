Fiorentina, Pellegrino fa autocritica: "Possiamo fare meglio e creare più occasioni"
Paolo Lora Lamia
Il centravanti della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro l’Udinese persa 1-0 e valevole per la 13^ giornata di Serie A.
Cosa è mancato?
"E' mancato quel qualcosa in più. L'approccio è stato buono, poi abbiamo sbagliato sul gol e non siamo riusciti a ribaltarla. Possiamo fare meglio e creare più occasioni".
La tua posizione e come la state vivendo questa situazione?
"La mia posizione è stare al centro dell'attacco, aiutare i compagni ed essere un punto di riferimento. E' dura, non siamo messi bene. La settimana di allenamenti diventa difficile, l'unica strada per uscire da questo momento è lavorare".
Hai bisogno di qualcuno che ti aiuti contro una difesa in netta superiorità numerica?
"Non sono contento della partita che ho fatto. Se vengono i 3 difensori con me più il play, si liberano spazi per i centrocampisti e si crea più gioco".