Il centravanti della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro l’Udinese persa 1-0 e valevole per la 13^ giornata di Serie A.

Cosa è mancato?

"E' mancato quel qualcosa in più. L'approccio è stato buono, poi abbiamo sbagliato sul gol e non siamo riusciti a ribaltarla. Possiamo fare meglio e creare più occasioni".

La tua posizione e come la state vivendo questa situazione?

"La mia posizione è stare al centro dell'attacco, aiutare i compagni ed essere un punto di riferimento. E' dura, non siamo messi bene. La settimana di allenamenti diventa difficile, l'unica strada per uscire da questo momento è lavorare".

Hai bisogno di qualcuno che ti aiuti contro una difesa in netta superiorità numerica?

"Non sono contento della partita che ho fatto. Se vengono i 3 difensori con me più il play, si liberano spazi per i centrocampisti e si crea più gioco".