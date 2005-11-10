Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta di Udine, provando a spiegare le difficoltà della squadra viola. Di seguito le sue dichiarazioni sul gol di Lovric che ha deciso l'incontro e sul ritiro che non è servito.

Le parole di Pellegrino in conferenza

Lo stare insieme nei giorni scorsi è servito?

"Come ha detto il mister è stato un momento utile a fare gruppo, purtroppo il risultato dice che non è servito. Abbiamo vissuto insieme come gruppo, poi però parla il campo e se non reagisce lì non serve".

Vanoli ha parlato di poca umilità, ti senti di dire che è così?

"Non posso parlare per gli altri, se il mister lo ha detto evidentemente non siamo umili, dobbiamo migliorare tutti. Ho perso la palla che ha portato al gol di Lovric, dobbiamo tutti fare di più, io in primis. Andiamo al campo per migliorarci, dobbiamo partire da quello che ha detto il mister e migliorare".