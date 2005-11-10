14.45 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa , giocatore della Fiorentina, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella tredicesima giornata di Serie A.

15:27 - Inizia la conferenza stampa di Pellegrino.

Sembra una squadra completamente diversa rispetto a poche settimane fa, cosa sta succedendo?

"Adesso è difficile dirlo perché devo rivedere la gara per capire cosa sia successo. Se abbiamo dato quella sensazione è perché è sotto gli occhi di tutti, dobbiamo mostrare voglia di uscire da questa situazione. Dobbiamo guardare a noi stessi e vedere cosa possiamo fare di meglio per uscire da questa situazione".

Lo stare insieme nei giorni scorsi è servito?

"Come ha detto il mister è stato un momento utile a fare gruppo, purtroppo il risultato dice che non è servito. Abbiamo vissuto insieme come gruppo, poi però parla il campo e se non reagisce lì non serve".



Vanoli ha parlato di poca umilità, ti senti di dire che è così?

"Non posso parlare per gli altri, se il mister lo ha detto evidentemente non siamo umili, dobbiamo migliorare tutti. Ho perso la palla che ha portato al gol di Lovric, dobbiamo tutti fare di più, io in primis. Andiamo al campo per migliorarci, dobbiamo partire da quello che ha detto il mister e migliorare".

15:30 - Finisce la conferenza stampa.