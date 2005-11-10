Al termine del ko contro l'Udinese, il centravanti della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Non so se è solo questione di testa ma in questo momento l'aspetto mentale non ci aiuta. Lavorare così non è semplice. Noi dobbiamo pensare solo a giocare altrimenti le gambe si bloccano e così non va bene".

Si è spiegato il perché di questa situazione?

"Ci sono tanti motivi ma se diamo quell'impressione è perché da fuori si vede questo. L'unico modo per provare ad uscirne è continuare a lavorare".

Com'è lo stato d'animo in spogliatoio?

"C'è tanta rabbia perché siamo i primi a voler reagire e a cambiare questa situazione. Dipende tutto da noi, con il lavoro e i sacrifici. Ognuno deve guardarsi dentro. Fiducia in Vanoli? Sempre, ma non solo in lui ma in tutta la squadra".

Avete fatto fatica a creare.

"Oggi abbiamo avuto la palla ma ci è mancato un po' di coraggio per arrivare con più chiarezza in area. Ci abbiamo provato solo con tiri da fuori, è uno degli aspetti su cui dobbiamo migliorare".