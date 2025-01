Vanoli aspetta rinforzi, ma il calendario non lo aiuta: sarà un mese complicato per il Torino

vedi letture

Il campionato del Torino finora è stato senza dubbio deludente per quelle che erano le aspettative. Paolo Vanoli attende con ansia un centravanti che possa sostituire Duvan Zapata, infortunatosi gravemente in occasione della partita contro l'Inter a San Siro del 5 ottobre e assente per il resto della stagione. I granata non avranno un calendario semplice durante il mercato, anzi. Al di là dell'impegno del 5 gennaio contro il Parma, i piemontesi dovranno vedersela con la Juventus nel derby della Mole l'11 e con la Fiorentina al Franchi il 19. Poi ci sarà un match assolutamente alla portata in casa contro il Cagliari, prima della delicata gara contro l'Atalanta l'1 febbraio. L'obiettivo è tenere duro prima dei rinforzi e crescere con il passare del tempo e l'avanzare del girone di ritorno.

IL CALENDARIO DEL TORINO DURANTE IL MERCATO

Domenica 5 gennaio ore 18, Torino - Parma - 19^ giornata di Serie A

Sabato 11 gennaio ore 18, Torino - Juventus - 20^ giornata di Serie A

Domenica 19 gennaio ore 12.30, Fiorentina - Torino - 21^ giornata di Serie A

Venerdì 24 gennaio ore 20.45, Torino - Cagliari - 22^ giornata di Serie A

Sabato 1 febbraio ore 18, Atalanta - Torino - 23^ giornata di Serie A