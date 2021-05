Venezia, Forte: "Fatto qualcosa di incredibile. È la vittoria di 30 ragazzi che sognavano la A"

Francesco Forte, bomber del Venezia, ha parlato ai microfoni della Rai della promozione in Serie A conquistata questa sera: “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, ma meritato. Abbiamo combattuto per tutta la stagione ed è la vittoria di 30 ragazzi che sognavano la Serie A e l’hanno conquistata. Il mister ci ha dato una grande mentalità e una grande identità di gioco, non è un caso se abbiamo conquistato questa promozione. Sono felice per Bocalon che è veneziano e la sua è davvero una favola. Lo scorso anno ho imparato che la squadra viene prima dei singoli e ho trasmesso questa esperienza al gruppo in questa stagione".