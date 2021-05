Venezia, Forte: "Il calcio è incredibile. Sono contento per tutto il gruppo"

Francesco Forte, attaccante del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match col Cittadella: "È un momento che aspettavo da tanto tempo, mai come quest’anno ho capito il vero valore del gruppo. Sono contento per tutti noi, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Penso che l’abbiamo conquistata tutti, in questa squadra ci sono giocatori che hanno fatto tanta gavetta, finalmente siamo in serie A".

L'anno scorso la retrocessione con la Juve Stabia, oggi la promozione col Venezia.

"Il calcio è veramente incredibile, ho dato tutto per la Juve Stabia. Mi sono messo subito a lavorare, quello che è successo è incredibile".