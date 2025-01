Venezia-Inter, le formazioni ufficiali: Thuram in panchina, c'è Taremi. La scelta su Dimarco

Due squadre con obiettivi diametralmente opposti, ma con in comune una situazione di emergenza in alcuni reparti: Venezia ed Inter si sfideranno al Penzo alle 15. Simone Inzaghi ovvia alle assenze in difesa con Darmian schierato sulla linea dei 3 centrali al fianco di De Vrij e Bastoni, in mediana scelte obbligate con Asllani e Zielinski che prendono il posto degli acciaccati Calhanoglu e Mkhitaryan. Spazio a Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce con Dimarco in panchina. Davanti Thuram parte dalla panchina: al suo posto Dimarco.

Di Francesco fra infortuni e assenze legate al mercato non può contare su 6 giocatori. Sorpresa Doumbia dal primo minuto per i lagunari in mediana data la necessità, con che ce la fa ad esserci dal primo minuto - era uscito un po' acciaccato Oristanio al solito dietro a Pohjanpalo.

Aggiornamento ore 14-45: si ferma Giorgio Altare nella difesa del Venezia, al suo posto giocherà Richie Sagrado nel trio arretrato.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Inter

Venezia (3-5-2): 35 Stankovic; 14 Sagrado 4 Idzes, 33 Sverko; 7 Zampano, 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia, 97 Doumbia, 77 Ellertsson; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 17 Conde, 19 Bjarkason, 21 Sagrado, 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Piccinini.

Assistenti: Berti, Vecchi.

Quarto ufficiale: Feliciani.

VAR: Paterna.

Assistente VAR: Guida.

Diffidati: Dumfries (I), Zampano (V).

Squalificati: -