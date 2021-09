Venezia, l'orgoglio di Paolo Zanetti: "A San Siro con la gavetta, emozione incredibile"

vedi letture

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 a San Siro contro il Milan: "Abbiamo dato il massimo, volevamo fare altre cose ma sul concreto è difficile giocare contro squadre del genere, che hanno valori così alti. Per 60-70 minuti siamo stati in partita, poi Pioli ha messo in campo i campioni perché le cose si stavano mettendo male (ride, ndr). Queste partite dobbiamo giocarle con organizzazione e cuore, servono queste caratteristiche per portare a casa punti. La squadra ha fatto difensivamente quello che ho chiesto e per questo è stata poco lucida con la palla tra i piedi. Dovevamo proporre altro, avere più coraggio ma spendendo tanto a correre dietro l'avversario diventa difficile chiedere di giocare con più qualità".

Che emozioni ha provato stasera?

"Il colpo d'occhio di San Siro è straordinario. Per me è stata un'emozione incredibile: cinque anni fa allenavo la Beretti della Reggiana, stasera sono qui e ci sono arrivato con la gavetta, non mi ha regalato niente nessuno".