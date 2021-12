Venezia-Lazio, Basic titolare: "Sento maggior fiducia da parte di Sarri dei compagni"

Sarri ha scelto l'undici titolare che scenderà in campo contro il Venezia per l'ultima partita del girone d'andata. A centrocampo, insieme a Milinkovic e Cataldi, c'è Basic. Il croato è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dal fischio d'inizio: “È una partita importante oggi e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Mi sento molto a mio agio, soprattutto mi piace essere a disposizione della squadra potendola aiutare anche con le palle inattive. Sento maggior fiducia da parte del mister e di tutti i compagni”.