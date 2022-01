Venezia-Milan 0-3, Pioli: "Prova di maturità. Theo e Leao possono diventare top al mondo"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN: "Mi aspetto questo tipo di prestazioni dalla squadra perché conosco i ragazzi, le loro caratteristiche e il loro atteggiamento. Abbiamo dimostrato grande maturità, attenzione, vincendo una partita che si è fatta semplice ma per merito nostro".

Quanto è contento di rivedere un Théo Hernandez così devastante?

"Credo che Théo debba avere un obiettivo chiaro in testa. Ha tutto per essere uno dei migliori terzini sinistri al mondo e deve lavorarci su senza accontentarsi. Lo sta facendo con grande applicazione e determinazione. L'apporto che sta dando in fase difensiva e offensiva è determinante e deve continuare così. Gliel'ho detto che non deve accontentarsi di essere un buonissimo giocatore, perché può diventare un top".

Altro giocatore in crescita è Leao. Dove può migliorare?

"Valgono gli stessi concetti espressi per Theo. Può dare di più e può diventare un giocatore di livello europeo e mondiale. Ora è più lucido, più dentro la partita in tutto. Sono piccoli particolari che fanno la differenza, tipo sulle palle inattive. Sta lavorando bene in tutto, la crescita è lunga dato che ha 23 anni ma sta crescendo tanto. Deve continuare ad essere ambizioso e per questo serve tanto lavoro e tanto sacrificio".

Sul rigore che ha calciato Théo Hernandez

"Oggi toccava a lui ed è giusto che abbia calciato. Poi in campo ci sono situazioni che si sviluppano diversamente, però Théo è uno che sa calciare i rigori. L'esecuzione è stata molto bella, precisa e forte".

400esima panchina in Serie A per Lei

"Non lo sapevo, devo dire che sono tante e si vede dalle rughe che ormai ho. C'è soddisfazione per averle raggiunte con questa squadra e questo club che mi sta dando supporto e sostegno, ho trovato un ambiente ideale per lavorare al meglio".