Venezia, Niederauer: "Vogliamo giocare la A al Penzo, abbiamo un progetto per sistemarlo"

Il Venezia raggiunge una Serie A insperata e adesso si apre il problema stadio: il Penzo può essere pronto per ospitare il massimo campionato? Il presidente Duncan Niederauer ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Non è il momento migliore per parlare di stadio, i progetti in Italia sono difficili da portare avanti. Noi abbiamo un progetto, certo, ma adesso dobbiamo cercare di giocare nella nostra casa. Dobbiamo cercare di sistemarlo, è bellissimo e abbiamo tanto lavoro da fare, ma vogliamo stare lì a giocare".