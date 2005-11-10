Il Venezia punta su Nicola. Crotone, Salerno, Empoli: l'uomo delle imprese impossibili

Il Venezia riparte da Davide Nicola. A meno di sorprese, sarà il piemontese l’allenatore scelto per il dopo Giovanni Stroppa. Davanti a sé avrà una missione, se non impossibile, quantomeno complicata: i lagunari, dopo sei giornate di campionato, sono ancora fermi a zero punti in classifica. Il suo curriculum, però, racconta che Nicola dà il meglio proprio nelle situazioni più complicate: in carriera, ha iniziato dieci stagioni da primo allenatore ed è subentrato sei volte. Proprio entrando a campionato in corso, un ruolo che ricoprirà anche in questa stagione, ha firmato alcune delle salvezze più difficili degli ultimi anni di Serie A.

Da Crotone alla Salernitana: le salvezze di Nicola

La più celebre resta quella con il Crotone nel 2016/17, anche se in quel caso Nicola aveva cominciato la stagione dall'estate. Dopo 29 giornate i calabresi avevano appena 14 punti ed erano a otto lunghezze dall'Empoli: ne raccolsero 20 nelle ultime nove, chiudendo a quota 34 e conquistando la permanenza in Serie A all'ultima giornata. Nel 2019/20 arrivò invece in corso d’opera al Genoa, ultimo con 11 punti dopo 17 turni, e lo portò a quota 39: altra salvezza. L'anno successivo prese il Torino penultimo e raggiunse la il traguardo con una giornata d'anticipo.

Il caso più vicino a quello che lo attende a Venezia è senza dubbio quello della Salernitana. Nicola arrivò nel febbraio 2022 con la squadra ultima, a quota 13 punti dopo 23 giornate e a otto lunghezze dalla zona salvezza: chiuse a 31, una quota clamorosamente bassa, ma sufficiente a difendere la categoria superando il Cagliari. Due anni dopo ha ripetuto l'operazione con l'Empoli: 13 punti dopo 20 giornate, penultimo posto e salvezza distante cinque lunghezze. I toscani terminarono a quota 36, battendo la Roma all'ultima giornata con il gol di Niang al 93'. Adesso ci riproverà.