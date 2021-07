Venezia, rosa extra large prima del ritiro. Almeno cinque giocatori sicuro dell'addio

vedi letture

Sono 35, stando al Corriere del Veneto il numero di tesserati che compongono la rosa del Venezia a pochi giorni dal via della stagione. Un numero, questo, che la società ha intenzione di diminuire prima del ritiro di San Vito di Cadore. Il quotidiano propone anche un elenco dei giocatori che sono in predicato di lasciare la società lagunare. Si tratta di Alberto Pomini, Gian Filippo Felicioli, Harvey St Clair, Gianmarco Zigoni e Ottar Magnus Karlsson. In dubbio, invece, Francesco Di Mariano e Luca Fiordilino, mentre sono in corso ragionamenti su Marco Modolo e Riccardo Bocalon.