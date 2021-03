Ventola: "Atalanta, c'è un prima e un dopo Gasperini. Ma stasera il Real ha l'80% di possibilità"

Nicola Ventola, ex attaccante fra le altre dell'Atalanta, ha parlato a As in vista della sfida di questa sera contro il Real Madrid: "C'è un prima e un dopo Gasperini. E i Percassi hanno unito la forza del settore giovanile al saper scovare talenti all'estero perfetti per il gioco di Gasp. Il rosso a Freuler? Non era rosso, è evidente a tutti. Ma durante i primi 18 minuti l'Atalanta ha sofferto in un modo in cui non era abituata. Credo che sarà una gara divertente, con tanti gol. Il Madrid resta favorito, direi che ha l'80% di possibilità. Ma anche l'Atalanta ha le sue possibilità".