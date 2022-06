Veretout fuori dai piani della Roma. Non c'è solo il Marsiglia: in Francia spunta il Lione

Non c'è soltanto l'Olympique Marsiglia sulle tracce di Jordan Veretout. Il centrocampista francese è in uscita dalla Roma e anche l'Olympique Lione si sarebbe informato per il giocatore. Lo spiega L'Equipe: anche la società del presidente Jean Michel-Aulas sarebbe così sulle tracce del giocatore che ora è fuori dai piani tecnici di José Mourinho in giallorosso. Veretout, peraltro, prima di sbarcare alla Fiorentina, era proprio un giocatore del Lione.