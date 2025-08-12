Ufficiale Verona, il classe 2005 Nwanege al Perugia in prestito con diritto di riscatto (e contro-riscatto)

L'Hellas Verona lascia partire il difensore svedese Karlson Nwanege che lascia i gialloblu per trasferirsi al Perugia in Serie C. La formula è quella inizialmente del prestito con diritto di riscatto a favore del Perugia. Il club veneto si è però assicurato il diritto di contro-riscatto così da non perdere il completo controllo sul ragazzo.

Questo il comunicato del Perugia: "AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del calciatore Karlson Nwanege dalla società Hellas Verona FC. Difensore classe 2005 e di nazionalità svedese, Nwanege è cresciuto nel settore giovanile del club scaligero totalizzando 72 presenze in Primavera 1 realizzando 3 reti. Il giocatore è già a disposizione di mister Cangelosi per la nuova stagione. Benvenuto Karlson!".

Cresciuto al Gotaholms in Svezia, si è trasferito al Verona (Under 18) nell'estate 2022. Nelle prime tre sagioni in Italia ha giocato nella formazione Under 18 e poi nella Primavera dell'Hellas. Si tratta dunque per lui della prima esperienza fra i "grandi"

Questo il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo ad Associazione Calcistica Perugia Calcio - con diritto di opzione e controopzione - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Karlson Nwanege, fino al 30 giugno 2026. Hellas Verona FC saluta Karlson e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".