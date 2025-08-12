Milan, Athekame si avvicina. Raggiunti i 10 milioni chiesti dallo Young Boys, si tratta ancora
Zachary Athekame è sempre più vicino al Milan. Sky Sport descrive una situazione fluida circa il trasferimento del terzino svizzero. I rossoneri sono arrivati a offrire 10 milioni allo Young Boys e adesso si cerca l'intesa sulla percentuale di rivendita in favore del club elvetico.
A queste condizioni, si tratterebbe del trasferimento più remunerativo per un club svizzero in questa finestra di mercato. Il record attualmente appartiene a Leon Avdullahu, centrocampista che ha lasciato il Basilea per l'Hoffenheim per 8 milioni di euro. Segue Filip Ugrinic dallo Young Boys al Valencia per 4 milioni, infine Cheik Niasse dallo Young Boys al Verona per 3.5 milioni.
Da segnalare l'assenza dall'undici titolare del giocatore nella sfida di due giorni fa dello Young Boys contro il Sion, anche se Athekame è entrato in campo per il finale di partita, dopo 77 minuti di gioco. Nelle prossime ore è atteso l'ultimo passo per completare la trattativa, col Milan che punta ad avere a disposizione Athekame già per la sfida di Coppa Italia contro il Bari in programma il prossimo 17 agosto.