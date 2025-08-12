Latina, nuovo innesto in difesa: arriva Dutu. Ha firmato per due stagioni
Nuova avventura in terza serie per il centrale albanese Dutu. Il calciatore ha infatti firmato per le prossime due stagioni con il Latina come comunica il club laziale sui propri canali ufficiali. Questo il comunicato:
"Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo di Eduard Dutu, difensore centrale classe 2001, che rinforzerà il reparto arretrato a disposizione di mister Bruno. In giornata è stato depositato il suo contratto biennale.
Dutu è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, diventando capitano della Primavera. In Serie C ha vestito le maglie di Gubbio, Ancona, Virtus Francavilla e Pineto, accumulando già 80 presenze nella categoria.
A livello internazionale, ha indossato la maglia della Romania Under 20, confermando la sua crescita anche in ambito nazionale.
Difensore solido, fisico e d’esperienza nonostante la giovane età, Dutu rappresenta un innesto di valore per la retroguardia nerazzurra".