Team Altamura, è addio con Grammatica: risolto consensualmente il contratto
"Team Altamura comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Andrea Grammatica. La Società desidera ringraziare Grammatica per il lavoro svolto per la Società Biancorossa, augurando un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Con questa nota il club pigliese ha annunciato la separazione con l'ormai ex direttore sportivo che era arrivato in biancorosso un anno fa dopo l'esperienza al Ravenna.
Al suo posto è già stato nominato un successore che porta il nome di Matteo Lauriola:
"Team Altamura ha affidato l'incarico di Direttore Sportivo a Matteo Lauriola. Uomo di calcio, legato ai colori biancorossi e con un trascorso da calciatore ad Altamura, Lauriola avrà il compito di dirigere la costruzione della nuova squadra per il prossimo campionato".