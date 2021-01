Verso Lazio-Fiorentina: Immobile si ferma in allenamento, cambia la coppia d'attacco

Ciro Immobile salta la rifinitura della vigilia di Lazio-Fiorentina. Il centravanti non si è allenato per dei problemi alla caviglia: è in dubbio per domani. Così Inzaghi ha provato Caicedo (che vince il ballottaggio con Muriqi) in coppia con Pereira: se Ciro domani dovesse farcela, prenderà il posto dell’ex United. A centrocampo c’è Escalante al posto dello squalificato Leiva, con Milinkovic e Luis Alberto a completare il terzetto in mezzo. Sugli esterni Lazzari e Marusic, con Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi davanti Reina. Out Fares, Correa e Lulic. Di seguito la formazione che dovrebbe scendere in campo contro i viola:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Pereira (Immobile), Caicedo.