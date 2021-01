Via al mercato, cosa serve al Cagliari? Nainggolan copre il buco, da capire Pavoletti

Il più grosso problema del Cagliari è già stato messo a posto. Perché l'approdo di Radja Nainggolan ha messo a posto un buco a centrocampo che c'era dopo il suo addio e, soprattutto, l'infortunio di Marko Rog. Possibile anche un altro arrivo in caso di addio di Christian Oliva, direzione Amburgo. A quel punto potrebbe essere inserito un altro tassello come Mehdi Bourabia per completare l'organico. Altra necessità è quella di aggiungere un terzino e, forse, un difensore centrale se dovesse andare via Pisacane. E poi la situazione dipenderà anche dalla situazione di Pavoletti, cercato da molti club (anche top). A quel punto servirà un possibile ricambio per Simeone.