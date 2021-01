Via al mercato, cosa serve al Crotone? Due o tre acquisti italiani, a cominciare dall'attacco

Nella giornata di ieri, prima della sfida con l'Inter, il ds del Crotone Beppe Ursino aveva parlato abbastanza chiaramente. La società calabrese cercherà di regalare a mister Stroppa 2, magari 3 acquisti in grado di aumentare la qualità e allungare il numero di scelte a disposizione del tecnico. E l'indizio è chiaro: "Giovani e italiani". Per quanto riguarda l'attaccante, primo e più importante obiettivo, dovrebbe valere esattamente questo principio: da qui i nomi di Simone Edera e Patrick Cutrone, mentre Andrea Pinamonti non sembra essere nome caldo. Proprio la partita contro l'Inter, però, ha fatto capire ai dirigenti come qualcosa possa servire anche in difesa: il nome circolato nei giorni scorsi è quello di Bosko Sutalo dell'Atalanta. Non è italiano, ma di certo potrebbe far comodo a mister Stroppa per puntellare la propria retroguardia.