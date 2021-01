Via al mercato, cosa serve al Torino? A Giampaolo serve ancora un regista

Un rinforzo per reparto non è pura utopia. Se il Torino ha iniziato ad assimilare i dettami tattici di Giampaolo, nel mercato di gennaio che inizia oggi la dirigenza granata potrebbe tornare attiva in cerca di rinforzi per cambiare il volto della rosa a disposizione del tecnico di Bellinzona. L’obiettivo numero uno è quello dell’estate, un regista: Lucas Torreira, in uscita dall’Atlético Madrid (ma di proprietà Arsenal), è nome segnato in rosso. A livello di alternative, piace Lobotka del Napoli, ma anche Duncan della Fiorentina. Con i viola non sono da escludere altri affari: Millico è andato al Frosinone, al suo posto potrebbe arrivare Kouamé per aiutare anche numericamente Belotti e Zaza. Tra i probabili partenti, anche Nkoulou e Meité: se così sarà, i due dovrebbero essere poi sostituiti. Nello specifico, a centrocampo resta vivo il nome di Krunic, voluto al Milan proprio dal Giampaolo e che però i rossoneri non sembrano aver fretta di cedere.