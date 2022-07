Vice-Calha e non solo, Mkhitaryan regala all'Inter diverse soluzioni. E punta alla 7 di... Sanchez

vedi letture

Ieri è cominciata ufficialmente la nuova avventura di Mkhitaryan all'Inter. Inzaghi - sottolinea il Corriere dello Sport - è stato subito convintissimo dell’opportunità di averlo in rosa. L’armeno - sceglierà il numero più avanti: punta al 7 che dovrà essere lasciato libero da Sanchez - comincerà da vice-Calhanoglu, ma troverà certamente spazio. Perché la scorsa stagione ha fatto capire che mancavano alternative di qualità a centrocampo. Fermo restando che Mkhitaryan potrà pure avanzare il suo raggio d’azione, magari giocando in tandem con Lukaku, come sua ideale rampa di lancio. In ogni caso, regalerà diverse soluzioni in più al tecnico piacentino.