VIDEO - Manchester City-Borussia Mönchengladbach 2-0, gol e highlights della sfida

Due a zero e discorso chiuso (se mai ci fossero stati spiragli) in appena 18'. Il Manchester City domina in lungo e in largo alla Puskas Arena e non lascia scampo al Borussia Mönchengladbach. Qualificazione in cassaforte già al 45', match deciso dalle reti di De Bruyne e Gundogan. Il punteggio rispecchia solo in parte l'assoluta supremazia della squadra di Pep Guardiola, contro un avversario inferiore e annullato totalmente. Di seguito il video con i gol e gli highlights della sfida.